Изобретение белорусских ученых позволит щупать виртуальную реальность

Главная задача перчаток — передать пользователю ощущения от «прикосновения» к объектам. Этот эффект достигается с помощью девяти электродов, расположенных на каждом из пальцев. Перчатки обладают пластиковой основой, которая имитирует сопротивление и вибрацию.

Кроме того, перчатки собирают биометрические данные своего владельца, которые позволяют фиксировать его психическое и эмоциональное состояние. Перчатки также можно использовать для тренировок, медицинских операций. Издание отмечает, что изначально гаджет не разрабатывался для игр, но авторы уверены, что подобные технологии рано или поздно будут использовать и в геймдизайне.

Девайс может работать отдельно или в паре с костюмом. Если собрать комплект, то создатели обещают полное погружение в виртуальную реальность.

По информации издания, продажи нового устройства начнутся во второй половине 2020 года. Ориентировочная цена составит примерно пять тысяч долларов. Впервые же перчатки планируют представить на Международной выставке потребительской электроники (CES), которая пройдет с 7 по 20 января.