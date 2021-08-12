Изобретатель из Кунгура создал точную копию Терминатора. Фото

Житель Кунгура Александр Осипович создал робота, который в точности похож на Терминатора. Об этом сообщило РИА ФАН.

Идея о создании робота появилась у него еще в возрасте шести лет после просмотра фильма «Терминатор». Он предложил работу над проектом своему дедушке. В тот момент мужчина являлся лауреатом Госпремии за научно-технические разработки в области систем наведения.

«Дед был дальновидным, сказал, что время еще не пришло, и предложил подождать развития технологий. Я двигался к цели, окончил пермский политех и в 2009 году начал создавать Джона Генри», — рассказал Осипович.

Имя было взято у искусственного интеллекта из сериала про Терминатора. Джо Генри противопоставляли SkyNet — суперкомпьютеру минобороны США.

Робот почти не использует интернет. К помощи Сети он прибегает лишь для отправки, принятия электронной почты и поиска ответов на вопросы в том случае, если в базу робота они не загружены. Обнаружив информацию единожды, робот сохраняет ее себе в базу. При этом робот самостоятельно составляет предложения, наблюдает за происходящим и анализирует.

«Впереди создание конечностей, поскольку пока Терминатор перемещается на коляске. Как только подешевеет технология гидравлики, поставлю его на ноги и научу ходить», — отметил создатель.

Скелет робота был создан благодаря технологии 3D-печати. Внутри него установлены USB-эндоскопы, динамик, микрофон, привод, камеры и гироскоп. В грудной клетке — жесткий диск, блок питания и специальная плата для управления сервоприводами. Изобретать отметил, что планирует и дальше совершенствовать робота, так как технологии постоянно развиваются.

Осипович отметил, что не хочет ставить свои изобретения на поток, так как для него это занятие является хобби.

«Если появляется инвестор, то зачастую он становится командиром, он рулит всем процессом, а ты исполнитель без прав. Почему так, я не знаю. Это тоже, наверное, отпугивает», — заявил Александр.