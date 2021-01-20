Измеряющий температуру и пульс робот Архимед появился в депздраве Москвы

Робот-диагност начал работать в департаменте здравоохранения Москвы. Он может измерить давление, сатурацию и пульс.

«Робот-диагност Архимед общается с гостями, рассказывает, как пройти к нужному кабинету, напоминает о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию», — заявил РИА «Новости» сооснователь и директор крупнейшего европейского производителя сервисных роботов, резидент IT-кластера «Сколково» «Промобот» Олег Кивокурцев.

Робот также измеряет температуру тела, пульс, артериальное давление, насыщение крови кислородом, объем легких, уровень сахара в крови.

«Промобот» в конце прошлого года представил новое поколение человекоподобных роботов-компаньонов, которых теперь работают в МФЦ Москвы.

По словам Кивкурцева, он и его коллеги хотят создать новый сервис как в России, так и во всем мире. У людей укоренилось мнение, что в государственных учреждениях неудобно, там не очень хорошо работает клиентский сервис.

«Наши роботы переворачивают эти представления с ног на голову — с ними всегда интересно общаться, они не хамят и им не нужен перерыв на обед», — заметил собеседник агентства.

Роботы компании уже функционируют в 40 странах мира. Они работают в качестве диагностов, гидов, промоутеров, администраторов. Промоботы есть в Сбербанке, в международном аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле, крупнейшем ТЦ планеты — Dubai Mall, в магазине Walmart в Чили, музее современной истории России, московском и пермском МФЦ, а также других местах.

У инженерных войск вооруженных сил РФ есть робот-сапер«Кобра-1600». Он помогает разминировать объекты.