Издательства попросили «Яндекс» внедрить цифровой отпечаток

«Мы предлагаем объединить усилия и внедрить всю совокупность технологий при нашем максимальном содействии», — цитирует Степашина ИА Ura.ru.

По его мнению, это позволит правообладателям сэкономить миллионы рублей в год, которые уходят на поиск и уничтожение нелегального контента. Технологию цифрового отпечатка уже применяет «ВКонтакте». Все электронные книги, которые пользователи загружают на серверы, автоматически сопоставляются с легальными изданиями. Если файлы во многом совпадают, загруженные копии признают пиратскими и удаляют из Сети.