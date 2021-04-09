«Коммерсант» узнал о сбоях у провайдеров из-за суверенного Рунета

Система Роскомнадзора для фильтрации интернет-трафика привела к нескольким сбоям у провайдеров, рассказали источники «Коммерсанта». С проблемами столкнулись основные сотовые операторы, а также крупный корпоративный провайдер «Орбит», утверждают собеседники издания.

Систему DPI (Deep Packet Inspection — глубокая проверка содержимого сетевых пакетов) интернет-провайдеры установили для исполнения закона о суверенном Рунете. Закон действует с 2019 года. За оборудование отвечает Роскомнадзор. В марте ведомство через DPI начало замедлять Twitter в мобильных сетях.

По данным источника в компании «Орбит», в марте из-за DPI сеть упала. Чтобы восстановить ее работу, оборудование Роскомнадзора выключили из схемы прохождения трафика.

В Роскомнадзоре заявили, что через три часа работа интернет-фильтра возобновилась в штатном режиме. За самовольное изменение параметров оборудования предусмотрен штраф до миллиона рублей, напомнили в ведомстве.

По словам собеседника газеты в одном из крупных операторов связи, в марте МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 испытывали трудности из-за оборудования DPI. У мобильных операторов произошел сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. По данным «Ростелекома», авария случилась в сети зарубежного провайдера.