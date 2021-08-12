Жителей Крыма эвакуируют из-за подтопления. Видео

В результате проливных дождей, которые прошли в некоторых районах Крыма, на полуострове вновь было зафиксировано подтопление. В частности, речь идет о селе Красноселье Симферопольского района.

Как сообщили в МЧС по Крыму, в результате перенаполнения природного естественного водоема происходит сход воды на автодорогу между селами Краснолесье и Доброе. Затруднено движение автотранспорта. Выехавшие на место спасатели обнаружили, что подтоплен одноэтажный многоквартирный дом и два частных домовладения.

«На месте также находится оперативная местная группа пожарного спасательного гарнизона и представители администрации Симферопольского района. Спасатели обследуют территорию населенного пункта. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

Всего для ликвидации последствий подтопления привлечено 70 человек и 14 единиц техники.

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