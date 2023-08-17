Технологии 17 августа 2023, 23:10 IT-специалист Закарян посоветовал не использовать отпечаток пальца для разблокировки

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Разблокировка телефона отпечатком пальца может быть опасна, так как не гарантирует безопасность персональных данных. Такой информацией поделился руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Подобный формат появился всего несколько лет назад. Метод, по словам Закаряна, является довольно простым в эксплуатации.

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Однако мошенники могут легко скопировать отпечаток и использовать его для взлома устройства, предупредил «ФедералПресс».