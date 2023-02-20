Технологии 20 февраля 2023, 18:51 IT-специалист рассказал, с какими проблемами может столкнуться система «Окулус» Анонимный IT-специалист заявил, что система «Окулус» не справиться с большим объемом работ

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Роскомнадзор объявил начало работы проекта «Окулус», который направлен на поиск запрещенных фотографий и видео в Рунете. Эксперт в области IT-безопасности, который попросил сохранить анонимность, назвал главные недочеты программы, написали «Известия».

По словам специалиста, ежедневно программа может обрабатывать 200 тысяч изображений. Однако данный показатель является довольно низким, так как ежедневно социальные сети посещают десятки миллионов пользователей.

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«Если даже 1% этой массы загрузит по одному фото в сутки, система захлебнется, а ведь речь лишь об одной соцсети», — отметил источник.

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