Технологии 16 февраля 2023, 18:01 IT-специалист рассказал о безопасности использования цифрового удостоверения

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Мошенники не смогут воспользоваться данными россиян при использовании цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта. Такое мнение выразил ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вскоре для подтверждения своей личности можно будет использовать фотографию, загруженную на портале госуслуг.

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По мнению специалиста, не стоит бояться, что мошенники воспользуются личными данными пользователей — система является безопасной.

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