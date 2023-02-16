16 февраля 2023, 18:01
IT-специалист рассказал о безопасности использования цифрового удостоверения
Мошенники не смогут воспользоваться данными россиян при использовании цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта. Такое мнение выразил ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Вскоре для подтверждения своей личности можно будет использовать фотографию, загруженную на портале госуслуг.
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По мнению специалиста, не стоит бояться, что мошенники воспользуются личными данными пользователей — система является безопасной.
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