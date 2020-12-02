IT-специалист раскрыл секрет создания невидимых папок в телефоне

На устройствах с ОС Android такие папки можно делать с помощью диспетчера файлов.

«В смартфонах на iOS можно скрывать фото и видео просто в настройках медиафайлов. Для этого нужно выбрать фото, нажать „Поделиться“, а далее выбрать функцию „Скрыть“», — цитирует специалиста «ПолитРоссия».

Помимо этого, для создания секретной папки можно воспользоваться специальными приложениями. При этом необходимо помнить, что эти документы не будут надежно защищены. Такой фокус позволит лишь скрыть фото или записи от друзей и родственников, которые берут телефон без спроса. Увидеть содержимое спрятанных данных легко при помощи подключения к компьютеру.

Руда посоветовала ставить пароль на папки с информацией, которую не должны увидеть посторонние. В качестве кода лучше подобрать длинные слова с цифрами и символами.