IT-специалист объяснил, почему VPN-соединение является «крючком» для хакеров

Член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц объяснил, почему использование VPN-соединения может стать «крючком» для хакеров.

Он пояснил, что VPN является виртуальной сетью, которая призвана защищать личные данные пользователя от злоумышленников. Эксперт предупредил, что сервисы с таким соединением несут больше опасности, чем защиты. По словам специалиста, их не нужно использовать в повседневной жизни, пишет сайт Ura.ru.

«Иногда (VPN-сервисы) необходимы по работе — для передачи коммерческих данных. В повседневности они не имеют никакой ценности», — пояснил Лифшиц.

Он подчеркнул, что если речь не идет о правонарушениях, которые пользователь хочет скрыть с помощью VPN, у него нет необходимости защищаться. В противном случае все пароли могут попасть в руки к хакерам.

Дело в том, что, если VPN-сервис ненадежен, злоумышленники моментально этим воспользуются. Как добавил эксперт, в настоящий момент существует огромное число организаций, которые предлагают безопасное соединение. Наткнуться на недобросовестную компанию довольно легко.