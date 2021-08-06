IT-специалист назвал приложения для смартфона, которые могут спасти жизнь

IT-специалист Павел Мясоедов перечислил приложения, которые обязательно нужно скачать на смартфон. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным ИА Nation News, он уверен, что в некоторых случаях они могут спасти жизнь.

Мясоедов посоветовал скачать карту, которую можно использовать без интернета. Также не лишними будут и информационные приложения, в которых содержатся данные о животных и растениях. В них можно узнать, какие растения съедобны, как вести себя с дикими животными и так далее.

Также Мясоедов отметил медицинские приложения. В них есть сведения о том, как оказывать помощь в различных ситуациях.