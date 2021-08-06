06 августа 2021, 16:20
IT-специалист назвал приложения для смартфона, которые могут спасти жизнь
IT-специалист Павел Мясоедов перечислил приложения, которые обязательно нужно скачать на смартфон. Об этом сообщило агентство «Прайм».
По данным ИА Nation News, он уверен, что в некоторых случаях они могут спасти жизнь.
Мясоедов посоветовал скачать карту, которую можно использовать без интернета. Также не лишними будут и информационные приложения, в которых содержатся данные о животных и растениях. В них можно узнать, какие растения съедобны, как вести себя с дикими животными и так далее.
Также Мясоедов отметил медицинские приложения. В них есть сведения о том, как оказывать помощь в различных ситуациях.