Технологии 30 декабря 2022, 17:56 IT-специалист Корнейчук рассказал, как не потерять телефон в Новый год IT-специалист Корнейчук посоветовал подключить функцию «Поиск устройства» в Новый год

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Чтобы не лишиться мобильного телефона в новогодние праздники, стоит подключить секретную функцию. IT-эксперт, ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук рассказал, как можно защитить устройство. Об этом сообщило радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что на телефонах есть функция «Поиск устройства». При этом, вопреки распространенному заблуждению, она присутствует не только на iPhone, но и на Android. Перед подключением важно войти в учетную запись Apple или Google и найти там необходимый раздел. На телефоне надо подключить геоданные и мобильный интернет.

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При потере телефона можно будет найти его по геопозиции через личный кабинет, написал «Царьград».

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