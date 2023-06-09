09 июня 2023, 17:07
IT-специалист Коноплев заявил, что ИИ не сможет полностью заменить судебных приставов
В России искусственный интеллект возбудил первое делопроизводство в отношении должника, но это не значит, что программа сможет заменить приставов. Об этом News.ru рассказал IT-специалист, руководитель направления искусственного интеллекта компании «Программный продукт» Юрий Коноплев.
По его мнению, программы могут выступать лишь в роли помощников для живых людей. И такая работа в паре позволит сократить время и оптимизировать процессы.
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«Ошибки в программе робота возможны, но маловероятны. <…> IT-сфера сейчас развивается очень быстро, конечно, я не думаю, что программа полностью заменит работу судебных приставов, но в паре с человеком такое сотрудничество только в пользу», — подчеркнул эксперт.
Искусственный интеллект
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