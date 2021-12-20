IT-специалист Григорян рассказал, как пандемия повлияла на развитие ИИ в России

Пандемия коронавируса подтолкнула развитие некоторых технологий, в частности, искусственного интеллекта в России. Об этом RT рассказал основатель группы компаний ATF MEDIA Эдгар Григорян.

Во время пандемии многие коммерческие разработки были закрыты или приостановлены. Однако именно это дало программистам время и возможность заниматься собственными проектами, считает эксперт.

«Пандемия дала серьезный толчок, она высвободила время у российских разработчиков, сократила количество заказов, за счет которых они зарабатывают деньги, и они начали заниматься так называемым творчеством. Начали создавать классные продукты. 2020 год стал прорывным с точки зрения искусственного интеллекта», — рассказал Григорян.