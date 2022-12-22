Технологии 22 декабря 2022, 13:59 IT-специалист Геллер: за бесплатный VPN-сервис пользователи могут заплатить персональными данными

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Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в разговоре с ИА НСН заявил, что пользование бесплатным VPN-сервисом может быть чревато кражей персональных данных.

«Сама технология не несет опасности, но некоторые небольшие компании, предоставляющие сервис, не думают о безопасности, а думают о деньгах, то часто у них персональные данные пользователей утекают, продаются мошенникам», — сказал Геллер.

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Специалист пояснил, что вариантов, как можно использовать персональные данные, достаточно много.

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Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что доля пользователей VPN-сервисами среди россиян в последне время не увеличивается.