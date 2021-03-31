IT-специалист дал советы, как защитить домашний Wi-Fi

IT-специалист Максим Данилин рассказал, как распознать стороннее подключение к домашнему Wi-Fi. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным сайта ToDay News Ufa, он указал на долгую загрузку страниц и периодическое отключение Wi-Fi. Также следует обратить внимание на превышении лимита трафика при обычном использовании интернета.

Кроме того, по словам Данилова, на взлом может указывать активное мигание роутера в те моменты, когда интернет не используется. Еще в настройках можно посмотреть количество подключенных к нему гаджетов.

Для безопасности он рекомендовал использовать протоколы WPA 2 и WPA 3. Они являются самыми надежными.