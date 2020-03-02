IT-разработчики назвали проект ФАС угрозой для отрасли технологий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести поправки в закон «О защите конкуренции». Специалисты российских IT-компаний выступили против этой инициативы. Документ может сократить число организаций и новых технологий.

Как пишет РБК, представители компаний написали письмо и направили министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Они попросили не поддерживать предложение ФАС.

Ведомство в своих поправках решило лишить разработчиков так называемого иммунитета для интеллектуальной деятельности. Они могли пользоваться доминирующим положением на рынке, сами устанавливать цены на свои продукты и участвовать в антиконкурентных соглашениях. Сейчас компании могут сами выбирать партнеров и выстраивать многоуровневые каналы.

Если поправки примут, то вся эта деятельность станет незаконной. По словам представителей профильных ассоциаций, такой шаг станет «ударом по отечественным разработчикам».

В середине февраля ФАС назвала список приложений, которые будут обязательно устанавливать на гаджеты, продаваемые в России. Программы будут появляться в два этапа: в июле 2020 года и 2021-го.