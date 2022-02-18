IT-компании занялись удалением детского порно в Сети

Представителей IT-индустрии привлекли к удалению детской порнографии в российских соцсетях и поисковиках. «Яндекс». «Лаборатория Касперского» и «ВКонтакте» уже запустили совместный проект.

Пилотный проект IT-компании запустили в рамках Альянса по защите детей в цифровой среде, сообщила газета «Известия». Его участники будут выявлять и блокировать в Сети детскую порнографию, а также «сексуализированный контент с участием несовершеннолетних». Как отметил представитель альянса, доступ к материалам будут закрывать навсегда.

«Компания получает уже отмеченные ранее URL с противоправными видео, верифицирует их на своей стороне и те из них, которые соответствуют маркировке, добавляет в базы для обновления продуктов в области детской онлайн-безопасности», — рассказал о работе «Лаборатории Касперского» собеседник издания.

Запрещенные материалы удаляются и сейчас, но каждым днем их становится все больше. Единая база позволит блокировать противоправный контент намного быстрее. Если пилотный проект пройдет успешно, то к работе могут подключить и других участников IT-индустрии.