IТ-гигантов обяжут открывать представительства в России

В Госдуму в пятницу внесли законопроект, который предполагает для IT-гигантов обязательно открывать представительства в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет о компаниях, владеющих ресурсами с суточной аудиторией не менее 500 тысяч российских пользователей. Законопроект также рассчитан на создание требований для работы представительств IT-компаний в России.

Филиалы этих организаций будут нести ответственность за нарушения российских законов и взаимодействовать с компетентными органами. Кроме того, на сайтах должны будут размещать форму для отправки обращений от россиян. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в стране, также должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с госструктурами.

Правила будут распространяться и на хостинг-провайдеров и операторов рекламных сетей.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко ранее раскритиковал этот законопроект. Он отметил, что главной целью должно являться не открытие представительств, а соблюдение российских законов.