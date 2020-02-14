IT-эксперты посоветовали отключить некоторые функции смартфонов

Эксперты посоветовали владельцам смартфонов деактивировать менеджеры процессов, так называемые Task Killers и Task Managers. По сути, они должны чистить оперативную память телефона, однако часто совсем блокируют работу программ. Пользователь может не получить нужные уведомления, звонки или сообщения.

По мнению специалистов, нужно выключить автоматическое обновление программного обеспечения. Возможно, оно будет «весить» слишком много, что замедлит работу смартфона.

Также порекомендовали избавиться от анимации переходов и предустановленных приложений. Все это тормозит нормальную работу гаджета и усложняет пользование им.

Ранее стало известно, что в России планируют сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Такая технология может конкурировать и с будущими сетями 5G.

Wi-Fi 6 имеет улучшенную пропускную способность сети и возможность подключения большого количества абонентов.