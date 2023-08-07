Технологии 07 августа 2023, 13:34 IT-эксперт Жижанков: биометрическая оплата по улыбке создает уязвимость для злоумышленников

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Злоумышленники могут использовать видео и фото для мошеннических схем с чужими счетами при оплате с помощью улыбки. Об этом сообщил IT-эксперт Жижанков в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, такие биометрические системы менее точные по сравнению с технологиями использования данных отпечатков пальцев или сканирования сетчатки. Улыбки пользователей очень легко подделать, что создает некую уязвимость для мошенников.

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Отмечается, что ранее X5 Group и «Сбер» сделали возможным оплату с помощью улыбки более чем в четырех тысячах магазинах.