07 августа 2023, 13:34
IT-эксперт Жижанков: биометрическая оплата по улыбке создает уязвимость для злоумышленников
Злоумышленники могут использовать видео и фото для мошеннических схем с чужими счетами при оплате с помощью улыбки. Об этом сообщил IT-эксперт Жижанков в беседе с Ura.ru.
По словам специалиста, такие биометрические системы менее точные по сравнению с технологиями использования данных отпечатков пальцев или сканирования сетчатки. Улыбки пользователей очень легко подделать, что создает некую уязвимость для мошенников.
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Отмечается, что ранее X5 Group и «Сбер» сделали возможным оплату с помощью улыбки более чем в четырех тысячах магазинах.
Мошенничество
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