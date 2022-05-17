IT- эксперт Смирнов рассказал, как не испортить батарею смартфона во время зарядки

Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов рассказал, что если заряжать смартфон неправильно, его батарея быстро потеряет емкость. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

По его словам, батарея может прослужить дольше лишь в том случае, если не пользоваться устройством, пока оно заряжается.

«Пользоваться телефоном во время зарядки вредно для батареи. При этом, если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше <…>», — объяснил Смирнов.

Он также добавил, что желательно заряжать смартфон в диапазоне от 20 до 80 процентов, чтобы аккумулятор смог прослужить как можно дольше. Кроме того, эксперт посоветовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь.