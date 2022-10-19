Аналитик Шмакотина заявила, что российские компании интересуются отечественным ПО | 360°

19 октября 2022, 18:12
Аналитик Шмакотина заявила, что российские компании интересуются отечественным ПО
Исполнительный директор «Битрикс24» Юлия Шмакотина считает, что IT-компании России заинтересованы в использовании отечественного ПО. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Она заявила, что об этом говорят исследования за последние два года.
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«Корпорации активно „пересаживаются“ на enterprise-версии продуктов российских IT-компаний», — подчеркнула эксперт.
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Шмакотина добавила, что в следующем году этот тренд сохранится.
Россия
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