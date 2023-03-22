Технологии 22 марта 2023, 18:21 IT-эксперт Сербул рассказал об эффективности использования нейросети при решении рутинных задач

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Современные компьютерные технологии будут эффективны при решении задач, связанных с рутиной. Об этом сообщил руководитель направления контроля качества интеграции и внедрений «Битрикс 24» Александр Сербул в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, на сегодняшний день нейросеть пока не готова выполнять сложные задачи, ее нельзя сравнивать с человеческим мозгом.

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Эксперт отметил, что компьютерные технологии вполне готовы заменить деятельность человека, который занимается рутиной работой.

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