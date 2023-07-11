11 июля 2023, 00:10
IT-эксперт Савченко посоветовал не включать намокший ноутбук до полного высыхания
Если человек случайно залил ноутбук газировкой или чаем, то не стоит его включать. Об этом Life рассказал проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.
По его словам, первым делом нужно отключить ноутбук от сети. Потом перевернуть вверх дном, чтобы жидкость не протекла внутрь и не повредила систему. Оставить ноутбук в таком состоянии нужно на двое суток, пока он полностью не просохнет. Процесс пойдет быстрее, если он будет лежать в сухом месте, где хорошо циркулирует воздух. Наконец, нельзя пытаться сушить ноутбук феном.
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«Не включайте ноутбук, пока он не полностью высохнет. Это может привести к повреждению электрических компонентов и короткому замыканию. Кроме того, не раскручивайте ноутбук и не пытайтесь самостоятельно разрешить проблему „изнутри“ — ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты», — отметил Виталий Савченко.
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