Технологии 11 июля 2023, 00:10 IT-эксперт Савченко посоветовал не включать намокший ноутбук до полного высыхания

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Если человек случайно залил ноутбук газировкой или чаем, то не стоит его включать. Об этом Life рассказал проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.

По его словам, первым делом нужно отключить ноутбук от сети. Потом перевернуть вверх дном, чтобы жидкость не протекла внутрь и не повредила систему. Оставить ноутбук в таком состоянии нужно на двое суток, пока он полностью не просохнет. Процесс пойдет быстрее, если он будет лежать в сухом месте, где хорошо циркулирует воздух. Наконец, нельзя пытаться сушить ноутбук феном.

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«Не включайте ноутбук, пока он не полностью высохнет. Это может привести к повреждению электрических компонентов и короткому замыканию. Кроме того, не раскручивайте ноутбук и не пытайтесь самостоятельно разрешить проблему „изнутри“ — ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты», — отметил Виталий Савченко.

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