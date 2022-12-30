Технологии 30 декабря 2022, 05:51 IT-эксперт рассказал об опасной лазейке для хакеров в Telegram IT-эксперт Терелянский: мошенники используют фейковый профиль в Telegram РИА «Новости»

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Большинство мессенджеров сложно взломать, но всегда есть лазейка. С ее помощью злоумышленники могут получить данные пользователей, заявил «Прайму» профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский.

По словам специалиста, нужно быть внимательным к сообщениям, которые приходят от имени фейкового профиля «Уведомления». Мошенники могут отключить функцию проверки пароля.

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В этом случае жертва получает уведомление о попытке взлома, а далее ей предлагается перейти по ссылке для «защиты» учетной записи. После перехода доступ к аккаунту теряется, добавил Терелянский.

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Он посоветовал обращать внимание на статус уведомлений. Настоящие напоминания рассылаются из профиля с плашкой «Служебные уведомления». Другой информации там нет.

Ранее сообщалось, что в Челябинске полицейские задержали 10 мошенников, которые занимались фишингом. От их действий пострадали почти полсотни человек, бронировавшие места в несуществующих отелях.