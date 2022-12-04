04 декабря 2022, 03:35
IT-эксперт рассказал, что влияет на скорость работы смартфона
IT-эксперт Кусков: нехватка памяти влияет на скорость работы смартфона
Владельцы смартфонов должны проверять уровень памяти гаджета, чтобы избежать замедления его работы, сообщил «Прайму» гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
IT-эксперт посоветовал регулярно проводить ревизию содержимого телефона. Ненужные файлы и приложения следует удалять. Кусков отметил, что много памяти занимают виджеты — приложения, расположенные на главном экране устройства.
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Пользователям стоит удалять приложения, которыми они редко пользуются. Кроме того, можно отключить функцию автоматического обновления приложений. Этот процесс работает в фоновом режиме и тормозит работу устройства. Владельцы смартфона также могут отключить возможность сохранения загруженных из мессенджеров файлов.
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Ранее врач Алендеев рассказал, что за полчаса до сна следует отключить мобильный телефон и телевизор. Излучение от техники мешает выработке гормона сна.
Смартфоны
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