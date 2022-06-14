IT-эксперт предупредил о вредоносных программах-комбайнах, которые «доят» компьютер

Вредоносные программы-комбайны при попадании на компьютер будут «доить жертву до конца». Об этом россиян предупредил в беседе с радио Sputnik руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско. IT-эксперт посоветовал, как защитить свой компьютер от опасного ПО.

Программы-комбайны сочетают в себе несколько видов вредоносного программного обеспечения, в последнее время они интенсивно распространяются в Сети, отметил Вураско.

«Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут доить до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных», — объяснил специалист.

Для защиты от таких программ нужно применять те же методы, что и против других киберугроз — как минимум антивирусная программа на компьютеле. Также не стоит открывать ссылки, пришедшие в сообщении от неизвестных отправителей. Часто такие ссылки маскируются под известные компании или бренды. Эксперт не советовал скачивать и запускать неизвестные программы.