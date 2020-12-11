IT-эксперт посоветовал не разряжать телефон до конца и не заряжать его в машине

По данным ИА Nation News, специалист подчеркнул, что новые смартфоны адаптируют свою работу так, чтобы максимально сохранять аккумулятор. Но тем не менее некоторых простых правил стоит придерживаться.

«Не нужно аккумулятору давать разряжаться в ноль, ему будет вреднее заряжаться с нуля. И я бы не рекомендовал заряжать его в автомобиле, потому что дешевые зарядные устройства имеют нестабильный ток», — пояснил он.