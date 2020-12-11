11 декабря 2020, 18:28
IT-эксперт посоветовал не разряжать телефон до конца и не заряжать его в машине
Эксперт в области IT-технологий Андрей Соловьев дал советы, чтобы аккумулятор телефона прослужил дольше. Для этого не стоит полностью разряжать гаджет, а также заряжать его в машине. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным ИА Nation News, специалист подчеркнул, что новые смартфоны адаптируют свою работу так, чтобы максимально сохранять аккумулятор. Но тем не менее некоторых простых правил стоит придерживаться.
«Не нужно аккумулятору давать разряжаться в ноль, ему будет вреднее заряжаться с нуля. И я бы не рекомендовал заряжать его в автомобиле, потому что дешевые зарядные устройства имеют нестабильный ток», — пояснил он.