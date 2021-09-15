IT-эксперт назвал признаки того, что пора менять смартфон

Новые модели смартфонов появляются на рынке каждый год, но как понять, что старое устройство пора заменить? IT-специалист Людмила Мурзина для радио Sputnik рассказала о признаках, указывающих на то, что старый гаджет изжил свой срок.

Покупать новый смартфон нужно в том случае, если старый стал плохо работать. Это проявляется в нарушении работы аккумулятора и общем «торможении».

«Есть материальное устаревание. У него есть два главных признака. Первый из них — это быстрая разрядка смартфона из-за того, что батарея выработала свой цикл. Сейчас батареи несъемные, поэтому иногда проще поменять аппарат, чем батарею. Второй признак — это когда телефон начинает тормозить, и ему не помогают ни перезагрузка, ни удаление приложений. Это означает, что телефон старый, у него мало оперативной памяти и слабый процессор», — сказала Мурзина.

Также не стоит забывать, новые смартфоны выпускаются с улучшенными техническими возможностями. Поэтому задуматься о замене гаджета можно в случае если, например, нужны фотографии лучшего качества.

«Посмотрите на фотографии и видео, которые вы снимали на предыдущий смартфон, и на те, что снимаете сейчас. Вы увидите, насколько велика разница. Если камера вашего смартфона недотягивает до современного уровня фотографии, то имеет смысл задуматься о смене устройства», — заключила специалист.