Технологии 09 июня 2023, 19:04 IT-эксперт Муртазин прокомментировал появление у WhatsApp каналов IT-эксперт Муртазин: они не смогут привлекать достаточно большую аудиторию

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Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» оценил сообщение о появлении у мессенджера WhatsApp каналов во вкладке «Актуальное». На его взгляд, они не будут пользоваться популярностью.

Муртазин добавил, что это лишь выжимание из аудитории дополнительных денег.

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«Они не смогут привлекать достаточно большую аудиторию в отсутствии нормальной редакции — все-таки это агрегация контента. Агрегация контента не дает такого эффекта», — сказал эксперт.

В России каналы не смогут пользоваться спросом еще и потому, что будут блокироваться, заключил Муртазин.