Технологии 19 декабря 2022, 15:03 IT-эксперт Муртазин объяснил, почему в России не получится создать индустрию видеоигр IT-эксперт Муртазин: создание индустрии видеоигр превратится в освоение денег

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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с изаднием NEWS.ru расскзаал, что создать индустрию видеоигр в России не получится по той причине, что все это превратится в простое освоение бюджетных денег.

«Создать игровую индустрию в РФ при участии государства маловероятно, это освоение денег, не больше. У нас есть пример Rutube, возникшего на год позже YouTube. За эти годы Rutube мало чего добился», — сообщил IT-эксперт.

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При этом он добавил, что заставить людей играть в неинтересные игры невозможно, а стать интересными они не смогут из-за технической ограниченности. Создавать свои видеоигры просто бессмысленно, заключил Муртазин.

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