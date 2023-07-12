Технологии 12 июля 2023, 17:43 IT-эксперт Муртазин назвал преждевременным выход ОС «Аврора» на массовый рынок

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Призыв замглавы Минпромторга Василия Шпака скорее выводить в продажу устройства на отечественной ОС «Аврора» может отпугнуть потенциальных пользователей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, операционная система сейчас адаптирована на бизнес-сегмент или государственные ресурсы, но не на рядового пользователя. Потому что сейчас она не предусматривает ни игр, ни развлекательных приложений, необходимых для них.

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«Она заведомо будет проигрывать конкурентам, например, китайским смартфонам, поэтому смысла в продвижении системы массово на рынок нет», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что на массовую аудиторию «Аврора» выйти сможет, но это случится позже.

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