Технологии 18 марта 2024, 12:25 IT-эксперт Мокеев рассказал, что большинство смартфонов начинают перегреваться через два года эксплуатации

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Эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что через два-три года эксплуатации большинство смартфонов начинают перегреваться. Часто причина перегрева кроется в плохой системе охлаждения и деградации комплектующих.

По словам специалиста, перегрев опасен тем, что телефон может загореться и взорваться. Главное правило безопасности — не использовать смартфон по несколько часов подряд на зарядке.

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«Меньше нагружать устройство, открывать на нем менее энергозатратные программы. Не гонять его по много часов подряд на зарядке, относиться к нему более бережно, как к пожилому человеку», — посоветовал Мокеев.