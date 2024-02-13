Технологии 13 февраля 2024, 15:09 IT-эксперт Кусков заявил, что невозможно блокировать отдельные Telegram-каналы

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Блокировать какие-то определенные Telegram-каналы невозможно и не имеет никакого смысла. Об этом НСН рассказал генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, авторов анонимных Telegram-каналов, которые собирают огромную аудиторию подписчиков, блокировка не остановит. Потому что они смогут беспрепятственно создать новый. Поэтому бороться с ними нужно, вводя административную и уголовную ответственность. Однако и это не всегда будет эффективно.

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«Во-первых, владельцы этих каналов могут находиться за пределами России, тогда вы ничего не сможете им реально предъявить. Можно, конечно, добиться запрета какого-то конкретного Telegram-канала, но через два дня он может появиться по другому адресу», — заявил эксперт.

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