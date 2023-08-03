Технологии 03 августа 2023, 02:29 IT-эксперт Косарев заявил, что техника Apple пользуется ложной защищенностью

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Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев в разговоре с изданием URA.RU сообщил, что техника компании Apple использует ложную защищенность. Злоумышленники имеют доступ к установке шпионского программного обеспечения.

Смартфоны могут взломать через iMessage или через новые, не выявленные ранее уязвимости. Для того, чтобы не нарваться на мошенников, необходимо постоянно обновлять оборудование, добавил Косарев.

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Ранее премьер-министр Австралии Энтони Албаниз призвал владельцев iPhone отключать гаджеты хотя бы на пять минут, чтобы защититься от программ-шпионов.