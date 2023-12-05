Технологии 05 декабря 2023, 16:29 IT-эксперт Кокорева посоветовала россиянам использовать длинные пароли для защиты персональных данных

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Руководитель команды Антифишинга Почты Mail.ru Ксения Кокорева в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что главным правилом защиты персональных данных является длинный и надежный пароль. Эксперт пояснила, что чем длиннее его сделать, тем сложнее мошенникам будет подобрать его.

Пароль должен содержать как минимум 12 символов, в том числе заглавные и строчные буквы.

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«Рекомендуется использовать минимум 12 символов и включать в пароль различные типы символов 3-4 категорий, к которым относятся заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы», — сообщила Кокорева.

Для разных аккаунтов лучше подбирать свои пароли, добавила она.