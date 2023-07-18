Технологии 18 июля 2023, 17:26 IT-эксперт Клименко рассказал, что нет необходимости в панике менять пароли

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В Совете Федерации россиян призвали срочно сменить пароли на всех сервисах, однако подобное заявление лишь создает лишнюю панику, поводов для которой нет. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, почти везде сейчас действует система двухэтапной аутентификации. Кроме того, эксперт проверил на специализированных ресурсах, нет ли там сведений о каки-то массовых утечках, оказалось, что там полная тишина. И даже в случае, если данные действительно были украдены, без копии SIM-карты взломать и увести чужой аккаунт почти невозможно.

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