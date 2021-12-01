IТ-эксперт Клименко раскритиковал российский аналог TikTok

IT-предприниматель Герман Клименко прокомментировал появление российского аналога TikTok — Yappy. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Клименко отметил, что туда никто не перейдет из TikTok и вообще не очень понятно, зачем приложение было создано. Он предположил, что создатели надеются, что китайская соцсеть закроется.

«Ну, я зашел, зарегистрировался, посмотрел, никто туда не пойдет», — заключил Клименко.