Технологии 05 декабря 2023, 16:37 IT-эксперт Геллер: вход только через российские учетные записи позволит не оставлять данные зарубежным компаниям

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Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер прокомментировал сообщение о том, что с российских сайтов уберут кнопку авторизации через иностранные сервисы и адреса электронных почт Google и Apple ID. Его словам передала «Вечерняя Москва».

Как заметил специалист, вход только через российские учетные записи позволит не оставлять персональные данные иностранным компаниям. При этом россияне не утратят доступа к сайтам.

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«Сервисы будут настойчиво уведомлять пользователей пройти дополнительную авторизацию и привязать действующие аккаунты к другим адресам», — сказал Геллер.