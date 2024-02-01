Технологии 01 февраля 2024, 11:36 IT-эксперт Геллер посоветовал защищать аккаунт в соцсети всеми видами идентификаций

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Чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно использовать все виды идентификаций при входе в социальные сети. Об этом News.ru рассказал IT-эксперт Артем Геллер.

Он подчеркнул, что также важно придумать сложный пароль. Он должен содержать буквы разного регистра, знаки, а также не иметь пересечений с именем, датой рождения или географическим местоположением. Также не стоит сохранять свой логин и пароль и бездумно делиться персональными данными.

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«Для максимальной защиты учетной записи в соцсетях от взлома нужно подключить все виды идентификаций: двухфакторную, через СМС, электронную почту, телефон и так далее», — посоветовал эксперт.

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