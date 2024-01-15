Технологии 15 января 2024, 13:23 IT-эксперт Ермаков: в будущем нейросети должны делать прогнозы точнее и быстрее, чем человек

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В будущем искусственный интеллект должен автоматизировать максимум рутинных задач и делать прогнозы точнее и быстрее, чем человек. Об этом сообщил IT-эксперт Алексей Ермаков сайту RuNews24.ru.

По его словам, нейросети также увеличат точность построения на прогнозах более качественных предложений по принятию решений. Новые технологии должны сделать своего пользователя счастливее за счет удовлетворения его потребностей.

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Ермаков также отметил, что искусственный интеллект добавляет «перчинку» в отношения с человеком.