Технологии 29 февраля 2024, 16:00 IT-эксперт Белов предсказал рост рынка облачных сервисов

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Прирост на рынке облачных сервисов составил 33,9%, и эта тенденция сохранится. Об этом АБН24 рассказал исполнительный директор ITGLOBAL.COM Василий Белов.

По его словам, сейчас рынок облачных сервисов оценивается в 121,4 миллиарда рублей. И он продолжит развиваться и дорожать. Рост цен будет напрямую связан с трудностями, с которыми сталкиваются компании из-за введения антироссийских санкций, значительно затрагивающих сферу технологий.

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«<…> несмотря на ограничения, мы можем строить и запускать новые мощности. Для развития облачного рынка важно, чтобы новые дата-центры вводились в эксплуатацию, а действующие качественно обслуживались и не снижали своей надежности», — подчеркнул эксперт.

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