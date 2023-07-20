20 июля 2023, 22:43
IT-эксперт Бедеров рассказал о следящих ссылках, которые позволяют красть геоданные смартфона
В России распространился новый способ мошенничества, связанный с кражей геоданных телефона. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
По его словам, злоумышленники рассылают ссылки, которые маскируются под интересующие владельцев телефона. Обычно они обещают какие-то выгодные предложения.
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Когда человек переходит по ссылке, то мошенник получает доступ к геоданным, а также может делать скрытые фотографии, видео- и аудиозаписи.
Таким способом слежки могут пользоваться многие — от мошенников до силовиков и детективов.
Мошенничество
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