Технологии 20 июля 2023, 22:43 IT-эксперт Бедеров рассказал о следящих ссылках, которые позволяют красть геоданные смартфона

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В России распространился новый способ мошенничества, связанный с кражей геоданных телефона. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, злоумышленники рассылают ссылки, которые маскируются под интересующие владельцев телефона. Обычно они обещают какие-то выгодные предложения.

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Когда человек переходит по ссылке, то мошенник получает доступ к геоданным, а также может делать скрытые фотографии, видео- и аудиозаписи.

Таким способом слежки могут пользоваться многие — от мошенников до силовиков и детективов.

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