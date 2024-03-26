Технологии 26 марта 2024, 11:47 IT-эксперт Ахтямов: промаркировать весь ИИ-контент невозможно из-за его объемов

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В Госдуме РФ предложили внедрять в российские онлайн-сервисы механизм пользовательской маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В беседе с Общественной Службой Новостей идею прокомментировал сооснователь IT-компании Руслан Ахтямов.

Согласно его мнению, процедура по обозначению всех материалов в Сети неосуществима.

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«Те плюсы, <…> которые даются при помощи генеративного искусственного интеллекта, превалируют и явно выигрывают у тех минусов и тех рисков, которые, безусловно, рано или поздно в нашу жизнь попадут», — добавил эксперт.

Он пояснил, что объемы ИИ-контента несоизмеримы с возможностями его идентификации.