27 июля 2021, 19:04
«ИТ-диктант» проведут для проверки цифровой грамотности россиян
Департамент информатизации Тюменской области проведет «ИТ-диктант», чтобы проверить цифровую грамотность россиян. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт мероприятия.
Диктант будет состоять из тестовых заданий разной сложности. Начиная с основ работы с компьютером и заканчивая знаниям о блокчейнах.
«Задача тестирования — оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками», — говориться на сайте.
Уточняется, что мероприятие проводится ежегодно 13 сентября.