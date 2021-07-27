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    27 июля 2021, 19:04

    «ИТ-диктант» проведут для проверки цифровой грамотности россиян

    Дарья Морозова

    Департамент информатизации Тюменской области проведет «ИТ-диктант», чтобы проверить цифровую грамотность россиян. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт мероприятия.

    Диктант будет состоять из тестовых заданий разной сложности. Начиная с основ работы с компьютером и заканчивая знаниям о блокчейнах.

    «Задача тестирования — оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками», — говориться на сайте.

    Уточняется, что мероприятие проводится ежегодно 13 сентября.