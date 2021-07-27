«ИТ-диктант» проведут для проверки цифровой грамотности россиян

Департамент информатизации Тюменской области проведет «ИТ-диктант», чтобы проверить цифровую грамотность россиян. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт мероприятия.

Диктант будет состоять из тестовых заданий разной сложности. Начиная с основ работы с компьютером и заканчивая знаниям о блокчейнах. «Задача тестирования — оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками», — говориться на сайте. Уточняется, что мероприятие проводится ежегодно 13 сентября.