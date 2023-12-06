Технологии 06 декабря 2023, 11:10 IT-аналитик Вильянов: литий-полимерные аккумуляторы у смартфонов теряют емкость даже при плюсовых температурах

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IT-аналитик Сергей Вильянов в беседе с изданием «Москва 24» предупредил обладателей смартфонов с литий-полимерными аккумуляторами, что они могут терять емкость даже при температурах +3… +5 градусов, не говоря уже о морозах.

Чтобы сохранить аккумулятор в рабочем состоянии, при выходе на улицу смартфон лучше класть не в сумку, а ближе к телу, например, в карман брюк, отметил эксперт.

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После возвращения домой ни в коем случае не стоит ставить гаджеты на зарядку. Им нужно дать немного полежать, чтобы нагреться до комнатной температуры.