Технологии 26 апреля 2023, 17:01 IT-аналитик Кусков поддержал регулирование развития нейросетей и искусственного интеллекта

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На фоне стремительного совершенствования технологий искусственного интеллекта и чат-ботов могут появиться новые мошеннические схемы для обмана людей с помощью нейросетей, поэтому их развитие необходимо контролировать. Об этом сообщил IT-аналитик Денис Кусков в беседе с «Общественной службой новостей».

Ранее комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детей РПЦ заявила о необходимости введения маркировки при работе искусственного интеллекта. По словам эксперта, мошенники могут подделывать голосовое общение и внешний вид, маркировка в этой случае нужна.

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Кусков также отметил, что новые технологии не должны развиваться хаотично, иначе в будущем их будет трудно контролировать.