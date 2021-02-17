Истребитель Су-57 выполнил тестовые полеты с макетами новой гиперзвуковой ракеты

Отечественный истребитель пятого поколения Су-57 совершил очередные тестовые полеты с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты. В планах прохождение первых бросковых испытаний новых ракет при участии Су-57.

Полеты состоялись после того, как на земле осуществили примерку макетов изделия в один из отсеков истребителя, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник считает, что отличие макетов от настоящих боеприпасов заключается в отсутствии двигателя, ракетного топлива и боевой части, но полностью соответствуют им по габаритам и весу.

На функциональных аналогах, рассказал собеседник агентства, стоят головки самонаведения и электроцепи для проверки соединения электронной части боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета.

Он также заметил, что теперь в планах прохождение первых бросковых испытаний новых ракет при участии Су-57.

Собеседник не стал раскрывать точные данные о боеприпасах, но рассказал, что они небольшие и могут обеспечивать маневренный полет на высокой скорости в течение долгого времени.

Новое вооружение относится к классу «воздух — поверхность», оно предназначено для уничтожения объектов противовоздушной и противоракетной защиты возможного противника.

Су-57, ранее известный как ПАК ФА, является истребителем пятого поколения, который предназначен для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

Ракетные войска стратегического назначения провели тренировку по запуску ядерных ракет. Видео пусков показало Минобороны России.

Американец признал Су-57 победителем F-15ЕХ. Эксперт рассказал, в чем преимущества самолетов пятого поколения над предыдущими разработками. Также он заявил, что истребитель четвертого поколения вряд ли сможет справиться с самолетами пятого.